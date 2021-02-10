Suudi kadın hakları savunucusu Luceyn el-Hezlul serbest bırakıldı

Kadınların araba kullanma hakkı için kampanya yürütmesiyle tanınan ve beş yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılan Suudi kadın aktivist Luceyn el-Hezlul serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Twitter

31 yaşındaki el-Hezlul, Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanma yasağının kaldırılmasından sadece birkaç hafta önce 2018 yılında gözaltına alınmıştı.

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Ailesi, tutuklanmasının ardından, Hezlul’un yaklaşık üç ay boyunca kimseyle görüştürülmediğini, elektrik şokuna, kırbaçlamaya ve cinsel tacize maruz kaldığını söylemişti.

Geçtiğimiz aralık ayında ilgili mahkeme, onu ‘siyasi sistemi değiştirmeye ve kamu düzenine zarar vermeye çalışmaktan’ suçlu bulmuş ve maksimum güvenlikli bir hapishanede iki yıl 10 ayını askıya alarak, beş yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Luceyn el-Hezlul’un kardeşi, Twitter üzerinden “Luceyn evde!!!!” ifadeleriyle ablasının serbest bırakıldığını duyurdu.

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Loujain is at home !!!!!!

تم الافراج عن لجين pic.twitter.com/fqug9VK6Mj — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

El-Hezlul’un başka bir kız kardeşi ise, “Bugün hayatımın en güzel günü” ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Luceyn el-Hezlul’un salıverilmesini memnuniyetle karşılayarak bunu ‘iyi bir şey’ olarak nitelendirdi.