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Yaramazlara biraz batar!

Suudi iş insanları ve ‘troller’ el ele: Türkiye’ye boykot kampanyası başlatıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye’nin baskı uygulamaya başladığı Suudi Arabistan’da bir grup iş insanı Türkiye için boykot kampanyası başlattı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bazı iş insanlarının başlattığı kampanyada bazı Türkiye menşeli markaların boykot edilmesi istendi.

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Twitter’da başlatılan kampanyada saatler içinde on binlerce tweet atıldı.

Ancak bu hesapların birçoğu bot hesaplar. Suudi hükümetinin sosyal medyayı manipüle etmek amacıyla kurulan ‘Twitter ordusu’nun bulunduğu tahmin ediliyor.

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Öte yandan bazı kullanıcılar ise Türkiye’ye gitmeme çağrısı yaptı. Türkiye Arap turistlerin son dönemdeki gözdesi.

Gazeteci Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Türkiye, Suudi Arabistan’dan sorumluları vermesini istiyor.


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