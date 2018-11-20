Suudi iş insanları ve ‘troller’ el ele: Türkiye’ye boykot kampanyası başlatıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye’nin baskı uygulamaya başladığı Suudi Arabistan’da bir grup iş insanı Türkiye için boykot kampanyası başlattı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bazı iş insanlarının başlattığı kampanyada bazı Türkiye menşeli markaların boykot edilmesi istendi.

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Twitter’da başlatılan kampanyada saatler içinde on binlerce tweet atıldı.

Ancak bu hesapların birçoğu bot hesaplar. Suudi hükümetinin sosyal medyayı manipüle etmek amacıyla kurulan ‘Twitter ordusu’nun bulunduğu tahmin ediliyor.

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Öte yandan bazı kullanıcılar ise Türkiye’ye gitmeme çağrısı yaptı. Türkiye Arap turistlerin son dönemdeki gözdesi.

Gazeteci Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Türkiye, Suudi Arabistan’dan sorumluları vermesini istiyor.