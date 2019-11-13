Suudi devlet güvenlik ajansı feminizm ve eşcinselliğe ‘tehlikeli’ dedi; tepkiler üzerine özür diledi

Suudi Arabistan’ın devlet güvenlik ajansı, sosyal medya hesaplarından biri aracılığıyla yapılan, feminizm, eşcinsellik ve ateizmi ‘tehlikeli düşünce yapıları olarak’ niteleyen paylaşımın hata olduğunu açıklayarak özür diledi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Ajans, ayrıca, bu üçlünün ‘aşırı uçtaki düşünceler’ olarak nitelendirildiği ve halkın bunlara karşı dikkatli olması gerektiği savunulan videoyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Söz konusu videonun ajansın başkanının Twitter hesabından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, “Birçok hata yapmışlar. Videoyu hazırlayanlar yanlış bir şey yapmış” dendi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu, feminizmin bir suç olmadığına dair açıklama yaptı ancak eşcinsellik ve ateizmden bahsetmedi. Açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü, videoya tepki gösteren sivil toplum kuruluşları arasında yer aldı: “Bu açıklama çok tehlikeli, düşünce özgürlüğü ve yaşama kısıtlama getiren ciddi sonuçlar doğurabilir.”

Suudi Arabistan, 2018 yılında kadınların otomobil kullanma yasağını kaldırmış, ağustos ayında ise yanlarında bir erkek olmadan pasaport başvurusu yapmaları ve seyahat etmelerini engelleyen düzenlemeyi değiştirmişti. Kadınlara ayrıca, doğum, evlilik ve boşanmaları kaydettirme hakkı tanınmıştı.