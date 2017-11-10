Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Suudi başsavcı: 100 milyar dolarlık yolsuzluk, 208 gözaltı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Suudi Arabistan başsavcısı, başlattıkları operasyonda kanıtladıkları yolsuzluk miktarının 100 milyar dolar olduğunu açıkladı.

‘Saray darbesi’nin öncüsü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman… Fotoğraf: Reuters

“Ilımlı İslam’a geçiyoruz” demesiyle gündeme gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığındaki ‘yolsuzluklarla mücadele komisyonu’nun başlattığı operasyonda bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı da 208’i buldu. Bunların birçoğu, 11’i prens dördü bakan olmak iktidardaki Suud ailesi mensubu.

Reklam

Başsavcı Şeyp Saud el Mojeb, “Elimizdeki kanıtlar çok güçlü. Yolsuzluğun  potansiyel boyutları çok büyük. Son üç yıldaki çalışmalarımız temelinde, en az 100 milyar doların yolsuzluk ve zimmet yoluyla kötüye kullanıldığını tahmin ediyoruz” dedi.

Lübnan, eski başbakan Hariri’nin Suudi Arabistan’da zorla tutulduğuna inanıyor

Lübnan başbakanı ‘Hayatım tehlikede’ deyip istifa etti

Füze gerginliği: ABD İran’ı, İran Suudileri suçladı

Suudi veliaht prensi: İran’ın yaptığı savaş nedeni sayılabilir

Trump’tan Suud’un tutuklama furyasına tam destek: Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...