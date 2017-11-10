Suudi başsavcı: 100 milyar dolarlık yolsuzluk, 208 gözaltı

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Suudi Arabistan başsavcısı, başlattıkları operasyonda kanıtladıkları yolsuzluk miktarının 100 milyar dolar olduğunu açıkladı.

“Ilımlı İslam’a geçiyoruz” demesiyle gündeme gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığındaki ‘yolsuzluklarla mücadele komisyonu’nun başlattığı operasyonda bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı da 208’i buldu. Bunların birçoğu, 11’i prens dördü bakan olmak iktidardaki Suud ailesi mensubu.

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Başsavcı Şeyp Saud el Mojeb, “Elimizdeki kanıtlar çok güçlü. Yolsuzluğun potansiyel boyutları çok büyük. Son üç yıldaki çalışmalarımız temelinde, en az 100 milyar doların yolsuzluk ve zimmet yoluyla kötüye kullanıldığını tahmin ediyoruz” dedi.