Suudi Arabistan’ın ‘Türkiye’den ithalat yasağı’ resmiyet kazandı

Suudi Arabistan, Türkiye’den kırmızı/beyaz et ve ürünlerinin yanı sıra yumurta, bal ve süt gibi ürünlerin ithalatını resmi olarak askıya aldı.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan, Türkiye’den ithalata resmi olmayan boykot uyguluyordu

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Reuters’tan Ceyda Çağlayan’ın haberine göre Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, üyelerine bir e-posta göndererek, Suudi Arabistan’ın ithalatı resmen askıya aldığını Türkiye’ye geçen günlerde bildirdi.

E-postada şu ifadelere yer verildi: “T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Riyad Ticaret Müşavirliği’mizden alınan bir e-postada, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir notaya atıfla, ülkemizden kırmızı et ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, su ürünleri, yumurta ve bal ve bunların ürünleri ile süt ve anne sütü alternatifi olan aromaların ithalatının 15 Kasım tarihinden itibaren askıya alındığı ifade edilmektedir.”

Haberde, cuma günü olması sebebiyle Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden konuyla ilgili kimseye ulaşılamadığı belirtildi. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı yetkililerine de ulaşılamadı.

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Bahane üretip almıyordu

Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmalardan Beypiliç’in Genel Müdürü Sait Koca, şunları söyledi: “Suudi Arabistan zaten resmen yasak olmamasına rağmen tavuk ürünleri dahil pek çok ürünü almıyordu. Yani ürün gümrüğe geliyordu ama… Mesela kuluçkalık yumurta. Gümrükten dört haftada çıkarıyor yumurtayı. O sırada kuluçkalık yumurtanın değeri sıfıra düşüyor. ‘Laboratuvara yolladık, sonuçları bekliyoruz’ gibi bahanelerle ürünleri sokmuyorlardı. Şimdi Suudi Arabistan’ın ithalatı durdurduğu belirtiliyor. Ama zaten almıyordu.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı bu yılın ilk 10 ayında yüzde 16 düşüşle 2.23 milyar dolara geriledi.