Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine ‘gayriresmi boykotu’ büyüyor

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki siyasi gerilim ticarete yayılırken, Suudi’lerin en büyük süpermarket zincirleri, Türkiye’den ithal edilen mallara yönelik giderek artan ‘resmi olmayan’ boykota katıldı.

Fotoğraf: Twitter

Reuters haberine göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesi iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.

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Othaim Markets, Danube Supermarkets, Tamimi Markets ve Panda Retail Company, mevcut stoklar satıldıktan sonra Türk mallarını stokta bulundurmayı durduracaklarını duyurdu.

‘Liderlerimiz kırmızı çizgimiz’

Othaim Markets şirketi Twitter hesabından, “Liderlerimiz, hükümetimiz ve güvenliğimiz kırmızı çizgimiz. Zarar göremezler” ifadelerin kullandı.

Suudi Arabistan hükümetinin medya ofisi, yetkililerin Türk mallarına herhangi bir kısıtlama getirmediğini söyledi, ancak geçen hafta başkent Riyad’daki bazı perakende mağazalarında müşterilerin Türk mallarını satın almamaları yönünde uyarılar görüldü.

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Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan da bu ayın başında boykot çağrısında bulunmuş; sosyal medyada, ‘#Boycott_Turkish_Products’ ve ‘#Turkish_Products_Boycott_Camapaign’ etiketleri trend olmuştu.

‘Suudi Arabistan’da iş adamlarına baskı var’

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkan Vekili Ferdi Erdoğan da, Türk mallarının ihracatında Suudi Arabistan’da giderek artan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise görece daha az sorunlar yaşandığını söyledi.

Erdoğan, “Suudi Arabistan’da sıkıntı var, biraz da Birleşik Arap Emirlikleri’nde var. Bir senedir sürüyor ama son dönemde artık Suudi Arabistan’da iş adamlarına ‘Made in Turkey almayacaksınız’ yönündeki baskı iyice ortaya çıktı” diye konuştu.

Önde gelen sekiz Türk iş dünyası grubu 10 Ekim’de Suudi Arabistan’ı ticari ilişkileri geliştirmek için harekete geçmeye çağırdı.

Tekstil ihracatçıları ve yüklenici firmalar da dahil olmak üzere iş dünyası grupları, “İki ülke arasındaki ticareti engellemeye yönelik herhangi bir resmi veya gayri resmi girişim, ticari ilişkilerimiz üzerinde olumsuz etkilere neden olacak ve her iki ülkenin ekonomisine de zarar verecektir” dedi.

Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı 2019 yılında 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye, Suudi Arabistan’ın toplam ithalat değeri açısından 12. ticaret ortağı oldu. Son veriler, Suudi Arabistan’ın Türkiye’den yaptığı ithalatın temmuz ayında 185 milyon dolara yükseldiğini gösteriyor.