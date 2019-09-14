Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun rafinerilerine saldırı

Suudi Arabistan’ın petrol şirketlerinden Aramco’nun iki rafinerisine Yemen’deki Husiler tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldır düzenlendi. Saldırı sonrası başlayan yangın söndürüldü.

Görüntü: Reuters

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın ismi verilmeyen güvenlik sözcüsü, yerel saatle sabah 04.00’da ülkenin doğusundaki Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris beldesinde Saudi Aramco’ya ait iki rafineride Husilerin saldırısı sonucu yangın çıktığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonu da kontrole alınan yangını soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, televizyonun haberinde, şu ana kadar yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.