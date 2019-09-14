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Yaramazlara biraz batar!

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun rafinerilerine saldırı

Suudi Arabistan’ın petrol şirketlerinden Aramco’nun iki rafinerisine Yemen’deki Husiler tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldır düzenlendi. Saldırı sonrası başlayan yangın söndürüldü.

Görüntü: Reuters

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. 

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın ismi verilmeyen güvenlik sözcüsü, yerel saatle sabah 04.00’da ülkenin doğusundaki Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris beldesinde Saudi Aramco’ya ait iki rafineride Husilerin saldırısı sonucu yangın çıktığını belirtti. 

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonu da kontrole alınan yangını soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, televizyonun haberinde, şu ana kadar yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. 

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