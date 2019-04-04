Suudi Arabistan’ın ilk kadın yarışçısı Britanya’daki F4 pistine çıkacak

Kadınların araç kullanmasına geçen yıl izin veren Suudi Arabistan’ın ilk kadın otomobil yarışçısı Rima Cuffali, hafta sonu ilk defa Britanya’da düzenlenen Formula 4’te (F4) yarışacak.
Motor sporlarına gönül veren 27 yaşındaki Cuffali, “Ülkemi temsil edeceğim için çok heyecanlıyım” dedi.
Yarışların düzenlendiği Brands Hatch Pisti’nde ilk defa yarışacak Cuffali, “Bu pist motor sporlarının kalbi. Bir yıl önce ehliyetim bile yoktu. İnanmak zor geliyor” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Geçmişte kadınların otomobil kullanmasının yasak olduğu Suudi Arabistan yasağı 2018 Haziranı’nda kaldırmıştı. Cuffali ise 2018’in ekim ayında yarış kariyerine başlamıştı.