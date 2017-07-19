Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye ‘gözdağı’

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Suudi Arabistan, Körfez’deki krizde Katar’dan yana tavır alan Türkiye’ye gözdağı verdi.

Katar ‘teröre destek verdiği’ gerekçesiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri tarafından ‘abluka’ya alınmış, buna karşılık Türkiye Katar’a hem gıda sevkiyatı yapmış hem de ülkedeki üssüne asker ve tank ve dahil takviye kuvvet göndermişti.

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‘Ablukacı’ ülkeler Türkiye’in Katar’a desteğinden rahatsız.

‘Verimli bir durum olmaz’

Hürriyet’in aktardığına göre Suudi ArabistanBirleşmiş Milletler Daimi Abdullah el Muallimi, BM muhabirlerine yaptığı açıklamada Türkiye’le ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Türk kardeşlerimizin, Arap dünyasında gizli ya da belirli ölçüde istenmeyen bir (askeri) müdahale etme döneminin çoktan bittiğini anlaması lazım. Eğer Türkiye yapıcı bir rol oynamak istiyorsa bunu hoş karşılarız ancak bu rolü askeri üs ya da askeri müdahaleyle oynamak isterlerse bu verimli bir durum olmaz.”

Muallimi, Türkiye’nin bu tip bir adım atmasının Arap dünyasındaki itibarına zarar vereceğini de ifade etti.

BAE’li bakandan da benzer çıkış

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem el Haşimi de Katar’ı Türkiye’yi topraklarında askeri güç bulundurmaya teşvik ederek gerilimi daha da tırmandırmakla suçladı.

Bölgede hiçbir askeri gerilim istemediklerini belirten El Haşimi, “Bu konuyu ABD ya da Kuveyt olsun, güçlü bir arabuluculuk yardımıyla kendi aramızda çözebilmeyi umuyoruz” dedi.