Suudi Arabistan’dan Lübnan’daki vatandaşlarına: Derhal ülkeyi terk edin

Suudi Arabistan, Lübnan’daki vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmesini istedi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansından yapılan açıklamada, Lübnan’da yaşayan ve Lübnan’ı ziyaret etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşlarının ülkeyi derk etmeleri gerektiği söylendi.

Reklam

Hariri’nin istifasıyla başlayan kriz

Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, cumartesi günü Suudi Arabistan’da bulunduğu sırada hayatının tehlikede olduğunu öne sürüp İran ve Hizbullah’ı suçlayarak istifa etmişti.

Hariri’nin beklenmedik istifası, İran ile Suudi Arabistan arasındaki bölgesel iktidar mücadelesinde arada kaldığı ve istifaya zorlandığı spekülasyonlarını güçlendirdi.

‘Ev hapsi’ iddialarını kabul etmediler

Suudi Arabistan ve yardımcıları Hariri’nin ev hapsinde olduğunu reddetti ancak Hariri’den özgürlüğünün sınırlandırıldığını yalanlayan hiçbir açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan, İran destekli Hizbullah hareketinin Lübnan’daki siyasi sistemi ‘esir aldığını’ savunuyor.

Lübnan hükümeti henüz Hariri’nin istifasını resmen açıklamadığı için adını vermek istemeyen yetkili “Lübnan, dış ve Arap ülkelerinden başbakan Hariri’nin serbest bırakılması için Suudi Arabistan’a baskı yapmalarını isteme yolunda” demişti.

Yetkili Hariri’nin hâlâ Lübnan’ın başbakanı olduğunu da söylemişti: “Hariri’yi özgürlüğünü sınırlayarak Riyad’da tutmak Lübnan’ın egemenliğine saldırıdır. Bizim onurumuz Hariri’nin onurudur. Beyrut’a geri dönmesi için (yabancı) devletlerle birlikte çalışacağız.”

Son olarak, Hariri bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Fransa büyükelçisi ile görüştü. Hariri’nin makamından yapılan açıklamada eski başbakanın son iki günde Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD diplomatlarıyla da görüşmeler yaptığı bildirildi.