Suudi Arabistan’dan Jeff Bezos’un hack’lenmesine yalanlama

Suudi Arabistan yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Amazon ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’un telefonunu hack’lediği iddiasını reddetti.
Suudi Arabistan’ın ABD büyükelçiliği, Guardian’ın haberini Twitter üzerinden yalanladı.
Tweet’te şu ifadere yer verildi: “Jeff Bezos’un telefonun hack’lenmesinin arkasında krallığın olduğunu iddia eden haberler absürd. Gerçeklerin ortaya çıkması için bu iddialar hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.”
Guardian’ın haberinde Bezos’un telefonunun, Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden beş ay önce hack’lendiğine dikkat çekilmişti.