Suudi Arabistan’dan gelenlere havalimanında sağlık kontrolü

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun kararının ardından, Suudi Arabistan’daki umrenin ardından Türkiye’ye dönenlere İstanbul Havalimanı’nda sağlık kontrolü yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Suudi Arabistan, ‘corona’ salgını sebebiyle umre ziyaretlerini 27 Şubat’tan itibaren geçici olarak askıya almıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı da bunun hemen ardından umre için yeni kayıt alınmayacağını açıklamıştı. Suudi Arabistan’daki ilk corona virüsü vakasına ise dün rastlanmıştı.

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Bakanlığın aldığı tedbirler kapsamında, Suudi Arabistan’ın Medine ve Cidde kentine giden boş uçaklara orada bulunan Türk vatandaşları bindiriliyor. Sağlık personelleri, uçuş öncesi tüm yolcuların ateşini ölçüyor.

Yolcular İstanbul Havalimanı’na geldiklerinde de benzer taramadan geçirildi. Koruyucu giysi, maske ve gözlük takan sağlık ekipleri, yolculara salgınla bilgilendirmede bulundu. DHA’nın haberinde, herhangi bir yolcuda olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, 29 Şubat’tan bu yana Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye günde 15-20 sefer düzenlendiğini ifade etti.

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Kavak, alınan önlemleri şöyle anlattı: “Umre uçuşlarından dönen vatandaşlarımızı uçağın kapısında karşılıyoruz. Onlara bu karşılamada maske ve broşür dağıtıyoruz. Uçuşla ilgili detaylı bilgilendirmede bulunuyoruz. Daha sonra doktor arkadaşlarımız yolcuların ateşlerini ölçerek semptomlarını sorguluyorlar. Gerekli muayeneler bittikten sonra personellerimiz bu yolcularımızın iletişim bilgilerini alıyorlar. Eğer bu uçuşlarda bir vaka olursa gelen yolculara daha kolay ulaşmamız için bunu yapıyoruz. Bu kayıtlar tutulduktan sonra yolcularımızı pasaporta yönlendiriyoruz. Termal kameralardan geçiriyoruz. Daha sonra ülkemize geçişlerine izin veriyoruz.”