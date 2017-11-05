Suudi Arabistan’da prens ve üst düzey yetkililerin olduğu helikopter düştü

Suudi Arabistan’da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu helikopterin düştüğü, helikopterdeki kişilerin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA’nın Suudi Arabistan resmi televizyonundan aktardığına göre, Abha Bölge Emiri Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düştüğü, prens ve beraberindeki heyetteki herkesin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Prens Mansur ile beraber helikopterde Emir vekili Selman el Cerişi, Emirlik Genel Sekreteri Salih bin Abdullah el Kadi, Asir Bölge Tarım Bölümü Başkanı Fehd el Fertiş, Asir Bölgesi Polis Müdürü Binbaşı Salih bin Süleyman el Kerzai ve diğer yetkililerin bulunduğu ifade edildi.