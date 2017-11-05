Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Suudi Arabistan’da prens ve üst düzey yetkililerin olduğu helikopter düştü

Share100
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 102

 

Suudi Arabistan’da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu helikopterin düştüğü, helikopterdeki kişilerin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA’nın Suudi Arabistan resmi televizyonundan aktardığına göre, Abha Bölge Emiri Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düştüğü,  prens ve beraberindeki heyetteki herkesin hayatını kaybettiği belirtildi.

Reklam

Prens Mansur ile beraber helikopterde Emir vekili Selman el Cerişi, Emirlik Genel Sekreteri Salih bin Abdullah el Kadi, Asir Bölge Tarım Bölümü Başkanı Fehd el Fertiş, Asir Bölgesi Polis Müdürü Binbaşı Salih bin Süleyman el Kerzai ve diğer yetkililerin bulunduğu ifade edildi.

‘Suud’un tutuklama furyası sürüyor: Üç televizyon sahibi, beş general, 12 albay…

‘Ilımlı İslam’cı Suudi prensten ‘aile içi darbe’: 11 prens ve dört bakan tutuklandı

Share100
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 102

SON HABERLER

Sayıştay raporu: Varlık Fonu’na devredilen TJK, bakanlığa borcunu ödemedi

Varlık Fonu’na devredilen kuruluşlardan olan Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) kamuya olan 17.5 milyonluk borcu ortada kaldı. Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Sayıştay’ın 2016 yılı denetim raporlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınarak Varlık Fonu’na devredilen Türkiye Jokey Kulübü’nün, 2015 yılında at yarışlarından kazandıklarından devlete ödemesi gereken tutarın önemli bir bölümünü ödemediği ortaya çıktı. Bakanlık gecikme faiziyle […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...