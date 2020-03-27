Suudi Arabistan’da markette etrafa tüküren adam idam cezası alabilir

Suudi Arabistan’da bir süpermarkette alışveriş arabalarına ve kapılara tükürdüğü tespit edilen adam tutuklandı. ‘Corona’ testi pozitif çıkan adam idam cezası alabilir.

Fotoğraf: Reuters

Belcureşi şehrindeki marketin görevlilerince fark edilen adam tutuklandı. Yabancı uyruklu adamın ülkesi açıklanmazken neden böyle bir şey yaptığı ya da corona virüsü taşıdığını bilip bilmediği henüz netlik kazanmadı.

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Söz konusu markete giden bütün müşterilerin ‘corona‘ testi yaptırması istendi. Bu arada adamın başka yerlerde benzer davranışlarda bulunup bulunmadığını tespit etmek için güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Suudi yetkililer adamın idam cezasıyla yargılanacağını, çünkü öksürük ve ateş gibi semptomları olduğu için amacının başkalarını öldürmek olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan’da şimdiye kadar 1012 vaka görüldü, ölenlerin sayısı ise üç.