Suudi Arabistan’da kralın kardeşi ve eski veliaht prens tutuklandı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, kardeşi Ahmed bin Abdülaziz’i, eski veliaht prens Muhammed bin Nayif’i ve onun küçük kardeşi Navaf bin Nayif’i tutukladı.

Eski veliaht prens Muhammed bin Nayif. Fotoğraf: Reuters



New York Times’ın (NYT) aktardığına göre aynı zamanda eski içişleri bakanı olan Muhammed bin Nayif’in ve diğer iki ismin tutuklanmasının arkasındaki isim Veliaht Prens Muhammed bin Selman.

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2017’de Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yapılan saray darbesinin ardından bin Nayif ve birçok kraliyet ailesi üyesi, ev hapsine mahkum edilmişti. O dönem veliaht prens olan Muhammed bin Nayif, 21 Haziran 2017’de kraliyet emriyle veliahtlıktan alınmış ve yerine Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud’un oğlu olan Muhammed bin Salman getirilmişti.

Suudi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Tutuklamaların gerekçesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.