Suudi Arabistan’da kadınlar ilk defa futbol maçı izledi!

Suudi Arabistan’da kadınlar ilk defa futbol maçı izlemeleri için stada alındı. (Fotoğraf: Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Suudi Arabistan’da kadınlar ilk defa futbol maçı izlemeleri için stada alındı. (Fotoğraf: Reuters)
Eski Zaman yazarı Şahin Alpay’ın tahliye talebi ikinci kez reddedildi.
CHP, darbe girişiminin ardından ilan edilen ve altıncı kez uzatılan OHAL’in kaldırılması talebiyle tüm kentlerde eylem yaptı.
Mersin’deki bir kaçak kazıda milattan sonra ikinci yüzyıla tarihlenen bir mozaik bulundu.
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Marmaris’ten Dalaman’a götüren helikopterin uçuş teknisyeni polis Tayyib Sina Doğan, dün yayınlanan KHK ile işine iade edildi.
Resmi koalisyon görüşmelerine geçen Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), Türkiye’yle Avrupa Birliği (AB) müzakerelerinin durdurulması konusunda anlaştı.