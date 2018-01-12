Diken

Yaramazlara biraz batar!

Suudi Arabistan’da kadınlar ilk defa futbol maçı izledi!

Share33
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 34

Suudi Arabistan’da kadınlar ilk defa futbol maçı izlemeleri için stada alındı. (Fotoğraf: Reuters)

Share33
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 34

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...