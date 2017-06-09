Suudi kadın aktivist ‘araba kullandığı’ için ikinci kez gözaltına alındı

Kadın hakları aktivisti Loujain el Hathloul, kadınların araba kullanmasının yasak olduğu Suudi Arabistan’da araba kullanmaktan ikinci kez gözaltına alındı.
Uluslararası Af Örgütü’nün duyurduğuna göre el Hathloul, 4 Haziran’da Kral Fahd Uluslararası Havalimanı yakınlarında araba kullanırken durduruldu.
Af Örgütü Beyrut Ofisi Şefi Samah Hadid, el Hathloul’in gözaltına alınmasını kınayarak, “Suudi yetkililerin el Hathloul’i taciz etmeye devam etmesi saçma ve yasal değil. İnsan ve kadın haklarını sürekli ihlal eden Suudi Arabistan, el Hathloul’i savunduğu insan hakları nedeniyle hedef haline getirdi” dedi.
Serbest bırakıldı
El Hathloul, Facebook hesabından dün akşam üzeri serbest bırakıldığını duyurarak kendisini destekleyenlere teşekkür etti.
2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) tescilli ehliyetiyle Suudi Arabistan’da araba kullanırken gözaltına alınan el Hathloul iki ay cezaevinde kalmıştı.
Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke Suudi Arabistan’da bir süredir yasağın kaldırılacağı konuşuluyor.