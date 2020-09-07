Suudi Arabistan’da görülen Kaşıkçı davasında karar: Beş kişiye 20’şer yıl hapis

İstanbul’daki Suudi Arabistan büyükelçiliğinde öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’da görülen davasında sekiz kişi suçlu bulundu, beş kişi 20’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cemal Kaşıkçı Fotoğraf: Arşiv

ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinin yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

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El Arabiya televizyon kanalının Suudi Arabistan savcılığına dayandırarak verdiği bilgilere göre mahkeme üç kişiye yedi yıl ve 10 yıl arasında ceza verirken; beş kişiye 20’şer yıl hapis cezası verdi.

Birleşmiş Milletler’in cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda şubat ayında yayımladığı raporda Kaşıkçı’nın Suudi yetkilileri tarafından önceden planlanarak öldürüldüğü vurgulanmıştı.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan yönetimini eleştiren bir gazeteci olduğu için öldürülmesi yönünde emir verdiği öne sürülen Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, ABD basınına ülkeyi yöneten isim olduğu için cinayette sorumluluğu olduğunu kabul ettiğini açıklamış; ancak cinayetin talimatını veren kişi olduğuna dair iddiaları yalanlamıştı.