Suudi Arabistan’da etek giyip dolaşan kadın tutuklandı

Suudi Arabistan’da mini eteğiyle sokakta yürüdüğü videosu sosyal medyada paylaşılan kadın tutuklandı.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre Kulud isimli manken, Najd bölgesindeki Şakra kenti yakınlarındaki tarihi ve en muhafazakar bölgelerden Uşaykır köyündeki boş bir sokakta dolaşıyordu.
Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından kadın hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve ardından gözaltına alınmıştı.
لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود
pic.twitter.com/ttYqynySN2
— فاطمة العيسى (@50BM_) 16 July 2017
Savcılığa sevk edilen kadının kıyafet yasaklarına uymadığı için tutuklandığı belirtildi.
Ancak kadın, görüntülerinin kendi bilgisi dışında paylaşıldığını söyledi.
Suudi Arabistan’da kadınların başörtüsüz gezmesi, araba kullanması ve akraba olmadığı erkeklerle sokağa çıkması yasak.
Geçen yıl da başörtüsüz fotoğrafını Twitter’da paylaşan bir kadın tutuklanmıştı.