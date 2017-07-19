Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Suudi Arabistan’da etek giyip dolaşan kadın tutuklandı

Share78
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 78

 

Suudi Arabistan’da mini eteğiyle sokakta yürüdüğü videosu sosyal medyada paylaşılan kadın tutuklandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Kulud isimli manken, Najd bölgesindeki Şakra kenti yakınlarındaki tarihi ve en muhafazakar bölgelerden Uşaykır köyündeki boş bir sokakta dolaşıyordu.

Reklam

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından kadın hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve ardından gözaltına alınmıştı.

Savcılığa sevk edilen kadının kıyafet yasaklarına uymadığı için tutuklandığı belirtildi.

Ancak kadın, görüntülerinin kendi bilgisi dışında paylaşıldığını söyledi.

Suudi Arabistan’da kadınların başörtüsüz gezmesi, araba kullanması ve akraba olmadığı erkeklerle sokağa çıkması yasak.

Geçen yıl da başörtüsüz fotoğrafını Twitter’da paylaşan bir kadın tutuklanmıştı.

Share78
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 78

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...