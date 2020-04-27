Suudi Arabistan’da çocuklar için idam cezası kaldırıldı

Suudi Arabistan’da çocuk yaşta işlenen suçlar için idam cezası kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu, kararın yeni çıkarılan kararnameyle uygulamaya girdiğini açıkladı.

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10 yıla kadar hapis

Komisyonun başkanı Avvad bin Salih el-Avvad, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kararnameyle reşit olmayan yaşta işlediği bir suçtan ötürü ölüm cezası verilen kişi idam edilmeyecek ancak 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.”

Ülkede geçen hafta da bazı suçlar için kırbaçla cezalandırma kaldırılmış, hapis cezası getirilmişti.