Suudi Arabistan’da taht oyunları: Kral Selman, oğlunu kızağa çekti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın birçok yetkisinin babası Kral Selman tarafından alındığını iddia ediliyor.

Prens Muhammed bin Selman (Fotoğraf: Reuters)

Prensin yıldızı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın başkonsolosluğunda öldürülmesi olayıyla anılmaya başlayınca sönmeye başlamıştı.



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Britanya’da yayınlanan Guardian gazetesinin BBC Türkçe tarafından aktarılan haberinde şöyle dendi: “Geçici de olsa, veliaht prensi Muhammed’in yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik kararın geçen hafta içerisinde babası Kral Selman tarafından üst düzey bakanlarla yapılan toplantıda açıklandığı anlaşılıyor. Kral’ın Prens Muhammed’den kabine toplantısını katılmasını istediğini ancak prensin gelmediği söyleniyor.”

Gazete söz konusu kararın henüz resmen açıklanmadığını ancak kendilerinin elde ettiği bilgiye göre, ülkenin yurtdışındaki yatırımlarını Kral Selman’ın en çok güvendiği danışmanlarından Musaid el Ayban’ın yöneteceği belirtildi.

Prens Muhammed’in son iki haftada iki kabine toplantısına, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la yapılan görüşmelere ve Kral Selman’ın başmüftü ve Dünya Sağlık Örgütü’nün başkanı ile yaptığı toplantılara katılmamış.