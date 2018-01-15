Suudi Arabistan’da 35 yıllık ‘sinema yasağı’ kaldırıldı: Filmler ‘sansürlü’ yayınlanacak

Suudi Arabistan’da 35 yıldır yürürlükte olan sinema yasağı kaldırıldı. Ülkedeki sinema salonları uzun bir aradan sonra tekrar açılıyor.

Şimdilik devlet destekli geçici bir salonda başlayan sinema gösterimleri bu haftasonu çocuklara yönelik uzun metrajlı animasyon filmleriyle start alacak.

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İlk sabit sinema salonunun mart ayında açılması beklenirken, Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman liderliğindeki reformlarla son bir yılda konserler, komedi gösterileri yapılmaya başladı ve kadınlara araç kullanma izni verildi.

Şimdilik otoriteler tarafından desteklenerek açılacak olan Cidde’deki kültür merkezinde bir projektör, bir kırmızı halı ve mısır patlatma makinesi bulunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan’da sinemalar 1980’li yılların başlarında kamusal alanlarda eğlenceyi ve kadın ile erkeğin birarada bulunduğu kamusal alanları doğru bulmayan muhafazakarlar tarafından yasaklanmıştı.

Muhafazakarların da hassasiyetleri düşünülerek filmlerin kraliyetin ‘ahlaki değerleri’ çerçevesinde kalması amacıyla sansürleneceği belirtiliyor.