Suudi Arabistan ve Tunus, ilk ‘corona’ vakalarını teyit etti; Irak’ta iki vaka daha

Suudi Arabistan ve Tunus, ülkelerindeki ilk corona virüsü vakalarını teyit ederek açıklarken, Irak’ta iki yeni vakanın daha görüldüğü bildirildi.

Reuters’in haberlerine göre, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, İran’dan Bahreyn üzerinden dönen bir Suudi vatandaşının corona virüsü kaptığını açıkladı.

Reklam

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu Suudi vatandaşının ülkeye girişi sırasında, virüs belirtilerinin ortaya çıkmadığı belirtildi.

Hastanede karantinaya alındığı açıklanan hasta ile temas edenlerin de, karantinada olduğu ve bunların testlerinin yapıldığı açıklandı.

Suudi Arabistan’ın komşusu Bahreyn’de de iki yeni ‘corona’ vakası daha görüldüğü, birinin Bahreyn vatandaşı bir kadın, diğerinin Suudi vatandaşı bir erkek olduğu açıklandı. Her iki kişinin İran’a uçuş yapmış olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Reklam

Tunus’ta ilk vaka

Tunus’ta ilk corona virüsü vakası, sağlık bakanlığı tarafından açıklandı. Tunus Sağlık Bakanı Abdüllatif el-Maki, corona virüsü kapan hastanın, Tunuslu bir erkek olduğunu söyledi, ancak başka ayrıntı vermedi.

Irak’ta vaka sayısı 21’e ulaştı

Irak’ta da daha önce İran’ı ziyaret etmiş iki kişide corona virüsü tespit edildiği bildirildi. Böylece Irak’taki corona vakası sayısı 21’e çıktı.

Her iki vakanın da başkent Bağdat’ta tespit edildiği, corona virüsü kapanlardan birinin bir İranlı öğrenci olduğu, diğerinin de İran’a gidip gelen bir Iraklı olduğu belirtildi.