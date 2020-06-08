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Yaramazlara biraz batar!

Suudi Arabistan ve Rusya, petrol kesintisini temmuz sonuna kadar uzattı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) lideri Suudi Arabistan ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, mevcut petrol üretimi kesintisini temmuz sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 nedeniyle düşen petrol fiyatlarını yükseltmek amacıyla, dört gün süren görüşmelerin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarındaki düşüşün durdurulması gerektiğine dair baskıları sonrasında, OPEC+ petrol üretiminde mayıs ve haziran aylarında günlük 9.7 milyon varillik kesintiye gitmeyi 13 Nisan’da kabul etmişti.

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Rusya ve Suudi Arabistan, geçen hafta kesintileri uzatma konusunda bir ön anlaşmaya varmıştı.

Bugün kesinleşen yeni karar kapsamında OPEC+ grubu mayıs ve haziranda üretim kotalarını aşan Nijerya ve Irak gibi ülkelerden bunu bu durumu temmuz-eylül döneminde ek kesintiler yaparak dengelemelerini talep etti.

‘Talep artıyor’

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, uygulamaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Petrol tüketen büyük ekonomiler salgın nedeniyle devreye alınan tecrit uygulamalarından çıktıkça talep tekrar artıyor. Ancak henüz sorunları geride bırakmış değiliz ve önümüzde zorluklar devam ediyor.”

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