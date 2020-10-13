Türk ürünlerine Kuzey Afrika’da da ‘gayriresmi boykot’

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bir yıldan uzun süredir ‘gayriresmi boykot’unu aşmaya çalışan Türkiye’deki ihracatçılar, şimdi de Kuzey Afrika ülkelerine ihracatta sorun yaşamaya başladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre Fas’a ihracat geçen yıl 2.24 milyar dolar, Cezayir’e ise 1.86 milyar dolardı.

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Yüzde 90 vergi

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki firmalar son haftalarda başta Fas olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerine ihracatta sorun yaşarken, ihracatçılar özellikle Fas’ta son bir aydır gümrüklerde normalin beş katına varabilen bekleme sürelerinden şikayet ediyor.

Fas, Türkiye’den ithal ettiği 1200 kalem üründe gümrük vergilerinin yüzde 90’a varan oranda artırılmasına yönelik düzenlemeyi perşembe günü kabul etmişti.

Fas Ticaret Bakanlığı’ndan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, tekstil ve hazır giyim ürünlerini de kapsayan vergiler beş yıl geçerli.

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Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, Fas’ın vergi kararını şöyle değerlendirdi: “Pandemiyle beraber Avrupa’nın tedarik açısından ilgisinin Türkiye, Fas, Tunus, Cezayir gibi yakın ülkelere kaydığını gözlemliyoruz. Avrupalı markalar üretimlerini Çin’den Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerine kaydırmak istiyor. Bu ülkeler de bunu görüyor ve Türkiye’yi oyunun olabildiğince dışında tutabilmek adına tarife dışı engeller çıkarıyorlar. Özellikle son birkaç aydır Türk markalara ve üreticilere yönelik tarife dışı engeller çıkardıklarını biliyoruz. Türkiye’yi Akdeniz çanağından ürün tedarik etmek isteyen markaların radarına sokmak istemiyorlar. Fas’ın 1200 kalem ürüne ek vergi getirmesi de bu yaklaşımın sonucu”

Karasu, Fas’ın gümrük vergilerine ilişkin düzenlemeyle birlikte Türk mallarının ülkeye girişini azaltarak, Türkiye lehine oluşan ticaret açığını da azaltmak istediğini belirtti

‘Taahhüt imzalatılıyor’

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, iki yıl önce Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ardından daha da gerilmişti.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan Al Ajlan geçen hafta Türk ürünlerine boykot çağrısı yapmıştı.

Aralarında TOBB, TÜSİAD ve TİM’in de bulunduğu iş dünyasının sekiz çatı kuruluşu hafta sonunda yaptığı ortak açıklamada şu ifadeler yer almıştı: “Firmalarımızdan mal tedarik eden birçok Suudi firmasına, Türkiye’den ithalat yapılmaması için taahhütname imzalatıldığı da ifade edilmektedir. Yine son dönemde küresel lojistik firmaları da… müşterilerini uyarmakta, Suudi gümrüklerinde sadece Türkiye’den gelen ürünler için çok uzun süre bekletilmeye hazır olmalarını ve hatta Türkiye’den ithalatın engellenebileceğini belirtmektedir.”

‘Tarife dışı işlemler’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konfeksiyon ve Hazır Giyim Meclisi Başkanı Şeref Fayat ise ‘gayriresmi boykot’lara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Kuzey Afrika ülkelerinde yeni başlayan bir tarife dışı işlem söz konusu. Ortada resmi bir evrak yok. Ama üyelerimizden, Laleli’den, Osmanbey’den o bölgelere mal yollayan üyelerimizden bazı serzenişler duyuyoruz. Malların bekletilmesi, ‘Onun gümrüğü vardı, bunun gümrüğü vardı’ gibi tarife dışı işlemler yapma yoluna gitmek gibi. ‘Bu mal gümrüklü‘ deyip tarife dışı birtakım işlemler yapmaya çalışmaları, bu tartışma sebebiyle malların içeri alınmadığı ile ilgili üyelerimizden gelen bilgiler var. Son dönemde böyle bir sorun oldu. Ticaret Bakanlığı’na bilgi sunma kararı verdik.”

’15 günlük bekleme’

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca ise, bölge ülkelerine ihracatta sorun yaşadıklarını ve malların gümrükte bekletilme sürelerinde ciddi yükselişler olduğunu belirterek bölgedeki siyasi gelişmelerin ticareti de etkilediğine işaret etti.

LASİAD başkanı, şöyle konuştu: “Maalesef şu an Ortadoğu’da çok karışık bir durum söz konusu. Siyasi anlamda herkesin bir safı, duruşu var. Özellikle Suudi Arabistan, BAE bir taraf oldu, biz bir taraf olduk. Ortadoğu’daki ülkelerin bir kısmı onlardan yana tavır koydu, bir kısmı bizden yana tavır koydu. DTÖ kuralları gereği resmi olarak, belgeli şekilde zaten ticareti engelleyemezler. Dolayısıyla ağırlaştırma, yavaşlatma, tam sayım uygulamasına geçme gibi bazı şeyler uygulanıyor. Özellikle Fas kısmında bu çok fazla. Cezayir’de de var, Tunus’ta bir miktar daha az.”

Kuzey Afrika’daki durumun özellikle son bir buçuk aydır biraz daha tırmandığını ifade eden Eyyüpkoca, şöyle devam etti: “Fas’ın zaten öteden beri katı bir durumu söz konusu. İçeride üretimi daha fazla destekleyebilmek için özellikle gümrük vergileri noktasında yüksek tarifeler uyguluyor. Ama Fas’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır denkleminde yer alması bize karşı tavrını biraz daha zorlaştırdı, eskiye göre daha da sertleşti. Firmalarımızdan haftalık ya da 15 günlük bilgilendirme alıyoruz. Geldiğimiz noktada Afrika’nın o bölgesinde bir yavaşlatma, ağırlaştırma eylemi var… Mal girişi var ama zorlaştırarak. İki günde gidecek mal 12 günde gidiyor, beş günde gidecek mal 15 günde gidiyor.”

Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulunmazken, Fas ve Cezayir Ticaret Bakanlıkları’ndan da henüz bir yorum yapılmadı.