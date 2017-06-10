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Suudi Arabistan ve BAE istemişti: Körfez’in Katar’a ‘abluka’ talebine Eritre karşı çıktı


Doğu Afrika ülkesi Eritre, Katar’la ilişkilerini kesmesini isteyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) isteğini geri çevirdi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’te yer alan habere göre, Eritre Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Katar ile ilişkisi bulunan diğer devletler gibi Suudi Arabistan ve BAE’den kardeş Doha ile ilişkilerimizi kesme talebi geldi. Biz bu talebi tamamıyla reddettik. Kardeş Katar halkı ve devletini bizlere derin ilişkiler bağlıyor. Söz konusu ülkelerin ambargo kararıyla ilişkilerimizi kesmemiz mümkün değil” dendi.

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak da Ürdün katılmıştı.

Körfez’den uzak Afrika ülkeleri de Suudi Arabistan ve BAE’nin talebine uymaya başlamış, peş peşe, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da ablukaya katılmıştı. Eritre, bu ülkelerin talebini çeviren ilk ülke oldu.

Türkiye ise taraflara diyalog çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar’ın suçlanmasına karşı çıkmıştı. Meclis de Katar’a asker gönderilmesini öngören anlaşmayı öne çekip onaylamıştı.

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