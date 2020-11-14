Suudi Arabistan, Türkiye’den hayvansal ürün ithalatını askıya alıyor

Suudi Arabistan, Türkiye’den et, süt, yumurta, bal ve balık ithalatını 15 Kasım 2020 itibariyle askıya alıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre Suudi Arabistan, Türkiye’den kanatlı eti ve ürünleri, kırmızı et ve ürünleri, sofralık ve kuluçkalık yumurta, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri ile bal ve ürünleri ithalatını 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren askıya alınacağını duyurdu.

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Türkiye’nin Riyad Ticaret Müşavirliği’nden alınan e-posta mesajında, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde alınan bir Nota’ya atıfla, Türkiye’den gerçekleştirilen hayvansal ürünlerde ithalatın askıya alınma kararı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ihracatçı birliklerine yazılı olarak iletildi.

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu’ndan (SFDA) alınan yazıda, 15 Kasım 2020 itibariyle, Türkiye’den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan’a ithalatının durdurulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda, “Bu çerçeceve SFDA tarafından yukarıda belirlenen ürünlerin Suudi Arabistan’a ihracatında 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren veteriner sağlık sertifikası düzenlenmemesi gerekmektedir” dendi.

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‘Toplam ihracatımız pek etkilenmez‘

Sektör temsilcileri Suudi Arabistan’ın zaten bir süredir Türkiye’den hayvansal ürün ithalatına kısıtlama getirdiğini ve bugüne kadar farklı yollarla bu sorunun aşılmaya çalışıldığını kaydetti.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, konuyla iligli olarak, “Suudi Arabistan siyasi nedenlerden dolayı su ürünleri ve hayvansal mamullerine uyguladığı ambargoyu 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren tamamen uygulamaya geçiriyor. Geçen yılki on iki aylık 92 milyon dolarlık ihracatımızla altıncı büyük ihracat pazarımız konumunda olan Suudi Arabistan, son on iki aylık ihracatımızın 79 milyon dolara gerilemesi nedeniyle dokuzuncu büyük ihracat pazarımız konumuna geldi.

Zaten Ekim 2020 ihracatımızda Suudi Arabistan, 2 milyon dolarlık ithalatı ile ilk yirmi pazarımız arasında dahi yer almıyor. Bu karar sonucu Suudi Arabistan’a ihracatımız sıfırlanacak ama toplam 2.5 milyar dolarlık yıllık ihracatımız pek etkilenmeyecektir.”