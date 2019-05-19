Suudi Arabistan: Savaş istemiyoruz ama karşılık vermeye hazırız

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Al-Jubeir bölgedeki İran gerilimine ilişkin bir gazetecinin sorusuna “Savaş istemiyoruz ama karşı taraf savaşı seçerse elimiz kolumuz bağlı oturmayız, güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık veririz” dedi.

Al-Jubeir Riyad’da katıldığı bir konferansta bölgedeki gerilime ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Hiçbir şekilde savaş istemiyoruz, bir savaş çıkmasını engellemek için elimizden geleni yapacağız. Fakat bununla beraber karşı taraf savaşı seçerse, krallık sert ve kararlı bir şekilde yanıt verecek, kendisini ve çıkarlarını koruyacaktır.”

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İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayan ve uluslararası toplumu İran’ı engellemek için sorumluluk almaya çağıran dışişleri bakanı şöyle devam etti: “İran’ın krallığa karşı düşmanca politikalarına devam etmesine izin vermeyeceğiz. Biz barış ve istikrar istiyoruz. İran rejiminin bölgede güvenlik ve istikrar arayışı yok”. Bakanın konuşmaları krallığın dışişleri bakanlığı Twitter hesabından da paylaşıldı.

We will respond firmly and decisively 🇸🇦 pic.twitter.com/EGl3X09Qu4 — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) May 19, 2019

Riyad geçtiğimiz hafta iki petrol tankerine ve tesislerine yapılan saldırıları kimse tarafından üstlenilmedikleri halde İran’ın sorumlu olduğunu düşünüyor. Dışişleri bakanlığı konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.