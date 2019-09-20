Diken

Yaramazlara biraz batar!

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen’in Hudeyde kentine saldırdı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen’in stratejik liman kenti Hudeyde’nin kuzeyinde ‘meşru askeri hedefler’ olarak gördüğü noktalara askeri operasyon düzenledi.

Fotoğraf: commondreams.org

Analistler, hafta sonunda Husilerin, Suudi Arabistan petrol tesislerine yaptığı saldırıların ardından gelen, bir kısmı Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde’ye yönelik askeri operasyonun bölgedeki gerilimi artırabileceğine dikkat çekti.

Reklam

Koalisyonun, deniz ulaşımının sekteye uğramaması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uzaktan kumandalı teknelerin ve deniz mayınları kullanılarak dört alanı imha ettiği açıklandı.

‘İsveç’teki BM anlaşması ihlal edildi’

Koalisyon sözcüsü Albay Turki el Maliki, “Bu alanlar, Bab el-Mandab Boğazı ve güney Kızıldeniz’de deniz taşımacılığı ve uluslararası ticareti tehdit eden saldırılar ve terör operasyonları gerçekleştirmek için kullanılıyor” dedi.

Koalisyon, sivilleri bölgeden uzak durmaya çağırdı ve askeri operasyonun uluslararası insani hukuka uygun şekilde yapıldığını ve gerekli ihtiyati tedbirleri aldığını açıkladı.

Reklam

Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıları üstlenen Yemen’deki Husiler, El Mesire TV aracılığıyla koalisyonun İsveç’teki BM anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

Husilerin 2014 sonlarında Sana’daki uluslararası arenada tanınan hükümeti devirmelerinin ardından, Batı destekli Arap koalisyonu, Mart 2015’te Yemen’de, İran’a bağlı Husilere karşı müdahalede bulunmuştu.

Geçen yıl İsveç’teki barış görüşmelerinde, savaşı sona erdirecek müzakerelere zemin hazırlamak için Hudeyde’de ateşkes anlaşmasına varıldı.

Husiler: Aramco tesislerine ‘her an’ tekrar saldırabiliriz

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun rafinerilerine saldırı

Husilerin Suudi Arabistan saldırısı, petrol üretimini vurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen’deki hapishaneye saldırdı: En az 100 ölü

Yemen’de ABD İHA’sı düşürüldü

Yemen’de askeri geçit töreninde saldırı: 36 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler’den Husilere ambargo kararı

Şii Husi militanları Yemen başkanlık sarayını işgal etti

9 Soruda Yemen: Mezhep çatışmasıyla güç mücadelesi iç içe

SON HABERLER

Yargıtay’ın Cumhuriyet kararı: Görev tamamlandı

İktidarın hedefi ne Cumhuriyet’e kayyım atamak ne de kapatmaktı. O tarihte herkesin beklediğinin aksine gazeteye kayyım da atanmadı. İktidar için vakfın ‘güvenilir’ ellere teslimi yeterliydi. Bunun için de Vakıf yönetimi mahkeme kararıyla değiştirildi. Böylece iktidar amacına ulaştı.

IŞİD’in uluslararası ‘el-Haram’ döviz zincirine operasyon

Diyarbakır merkezli olarak IŞİD’in uluslararası para transferini yönetenlere yönelik sekiz ilde düzenlenen operasyonda, örgütün ‘el-Haram’ adı verilen uluslararası döviz transferi zinciri deşifre edildi. Operasyonlarda, toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...