Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen’in Hudeyde kentine saldırdı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen’in stratejik liman kenti Hudeyde’nin kuzeyinde ‘meşru askeri hedefler’ olarak gördüğü noktalara askeri operasyon düzenledi.
Analistler, hafta sonunda Husilerin, Suudi Arabistan petrol tesislerine yaptığı saldırıların ardından gelen, bir kısmı Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde’ye yönelik askeri operasyonun bölgedeki gerilimi artırabileceğine dikkat çekti.
Koalisyonun, deniz ulaşımının sekteye uğramaması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uzaktan kumandalı teknelerin ve deniz mayınları kullanılarak dört alanı imha ettiği açıklandı.
‘İsveç’teki BM anlaşması ihlal edildi’
Koalisyon sözcüsü Albay Turki el Maliki, “Bu alanlar, Bab el-Mandab Boğazı ve güney Kızıldeniz’de deniz taşımacılığı ve uluslararası ticareti tehdit eden saldırılar ve terör operasyonları gerçekleştirmek için kullanılıyor” dedi.
Koalisyon, sivilleri bölgeden uzak durmaya çağırdı ve askeri operasyonun uluslararası insani hukuka uygun şekilde yapıldığını ve gerekli ihtiyati tedbirleri aldığını açıkladı.
Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıları üstlenen Yemen’deki Husiler, El Mesire TV aracılığıyla koalisyonun İsveç’teki BM anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.
Husilerin 2014 sonlarında Sana’daki uluslararası arenada tanınan hükümeti devirmelerinin ardından, Batı destekli Arap koalisyonu, Mart 2015’te Yemen’de, İran’a bağlı Husilere karşı müdahalede bulunmuştu.
Geçen yıl İsveç’teki barış görüşmelerinde, savaşı sona erdirecek müzakerelere zemin hazırlamak için Hudeyde’de ateşkes anlaşmasına varıldı.