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Yaramazlara biraz batar!

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın kişisel koruması öldürüldü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un kişisel koruması tümgeneral Abdülaziz al-Fagham, vurularak öldürüldü. Fagham’ın bir arkadaşını ziyaret ettiği ve tartışma sonucu silahla vurularak öldüğü açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Tümgeneral Abdülaziz al-Fagham, Cidde’de bir arkadaşının evini ziyaret etti. Arkadaşı olduğu belirtilen Mamdouh bin Meshaal Al Ali ile tartışan Fegham, Al Ali tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Fegham kurtarılamadı.

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Al Ali’nin polise teslim olmayı reddetmesi üzerine çıkan çatışmada beş güvenlik görevlisi ve bir Filipin vatandaşının yaralandığı açıklandı.

Al Ali ise güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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