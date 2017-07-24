Suudi Arabistan, Katarlı sitelere erişimi ‘yanlışlıkla’ kaldırmış: Tekrar engellendi

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Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinin ablukaya aldığı Katar’da erişime engellenen internet sitelerinin engelini ‘yanlışlıkla’ kaldırdı. Siteler kısa süre sonra tekrar engellendi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, terörizmi finanse ettiği gerekçesiyle Katar’a ekonomik boykot başlatmıştı. Bu kapsamda Suudi Arabistan El Cezire başta olmak üzere Katar’daki çok sayıda internet sitesine erişimi engellemişti.

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Ancak kullanıcılar engellenen siteler arasında yer alan beIN sports’a erişim sağlayabildiklerini bildirdi.

Bunun üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Suudi krallığı, erişim engellerinin teknik bir hata sebebiyle kaldırıldığını duyururken, kısıtlamaların kısa süre içinde yürürlüğe tekrar konulacağını belirtti.

El Cezire, Katar Havayolları ve Doha News gibi sitelere ise erişim engeli sürüyor.