Suudi Arabistan, Katarlı Bein Sports’u da yasakladı

Suudi Arabistan, Katarlı Al Jazeera televizyonunun yan ürünü Bein Sports alıcı cihazlarının ithalat, satış ve yenilenmesini yasakladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesinin Katar’la IŞİD, El Kaide, Müslüman Kardeşler’e destek olduğu gerekçesiyle ilişkilerini kesmesinin üzerinden bir hafta geçti. Körfez ülkelerini bazı Afrika ülkeleri de izlemişti. Katar’a yöneltilen suçlamaların bir bölümü, ülkenin fonladığı uluslararası Al Jazeera kanalının yayın politikalarını da içeriyor.

Suudi Arabistan devlet haber ajansında yer alan bir habere göre ülkenin Görsel-İşitsel Medya Genel Kurulu, ‘vatandaşlar ve ülkede yaşayanlar için duyduğu endişeden dolayı’ harekete geçtiğini açıklarken, daha fazla detay verilmedi.

Suudi yetkililer, şu an var olan kanal üyeliklerinin bu karardan etkilenmeyeceğini açıkladı ancak Bein Sports’a yeni üyelik alımı yasaklandı.