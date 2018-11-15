Riyad: Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası boyuta taşınmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Suudi Arabistan başsavcısı, cinayetle ilgili beş şüpheli hakkında idam talebinde bulunmuştu.

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Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüştü. İstanbul’daki savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

Savcı ayrıca cinayete dair bazı detayları da aktarmıştı.

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‘Kaşıkçı olayı siyasileştirilmemeli’

Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yapan Cübeyr, “Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez. Kaşıkçı olayının siyasileştirilmesi ve Suudi Arabistan’ın içişlerine müdahale çabalarını reddediyoruz” diye konuştu.

Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası soruşturmanın şart olduğu görüşünde.

‘Bir daha olmasın diye önlem aldık’

Cinayetle ilgisi olan herkesin yargılanacağını ve cevaplanması gerektiğini dile getiren Cübeyr, şöyle konuştu: “Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayeti gibi davalara bakabilecek bağımsız hukuk sistemine sahiptir. Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta onu bir ekibin bekleyip beklemediğinden haberdar olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Krallığımız bir daha buna benzer bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri almıştır. Çözüme ulaşmanın en iyi yolu iş birliğidir. Türkiye’nin, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını sağlayacak her türlü bilgiyi bizimle paylaşacağını umuyoruz.”