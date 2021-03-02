Suudi Arabistan, hacca gidecekler için Covid-19 aşısı olma şartı getirdi

Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için Covid-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın, Ukaz gazetesinin haberinden aktardığına göre Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia, bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Covid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu aktardı.

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Sağlık bakanı, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için de erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.

Haberde, ayrıca, bakanın hacılar için bir Covid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.