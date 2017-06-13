Suudi Arabistan, ‘gerektiği takdirde’ Katar’a gıda ve tıbbi malzeme göndermeye hazır

Suudi Arabistan, ‘gerektiği takdirde’ ablukadaki Katar’a gıda ve tıbbi malzeme gönderebileceğini bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesinin Katar’la IŞİD, El Kaide, Müslüman Kardeşler’e destek olduğu gerekçesiyle ilişkilerini kesmesinin üzerinden bir hafta geçti.

Abluka nedeniyle market rafları boş kalan Katar’a ilk olarak Türkiye uçaklarla gıda göndermişti. Türkiye’yi İran takip etmişti.

Suudi Arabistan’ın açıklaması, Katar’ın dışişleri bakanıyla Londra’da görüşen İngiliz dışişleri bakanının ‘ablukanın hafifletilmesi’ çağrısının ardından geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Katar’a uygulananın ‘abluka’ değil ‘egemenlik haklarını savunmak adına’ bir boykot olduğunu savundu.

Erdoğan çağrı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında Katar’dan “Hakkında adeta bir idam kararı verilen bir ülke” diye söz etmişti.

Erdoğan, Suudi Arabistan’a şu çağrıda bulunmuştu: “Gıdası, ilacı aklınıza ne gelirse, her şeyini kesmek suretiyle böyle bir sıkıştırmayla yok uçuş alanlarını kapatmakla karşı karşıya kalan bir ülke var. ‘Hadimul Haremeyn Eş Şerifeyn, Suudi Arabistan Kralı, Körfez’in büyüğü olarak bu işi çözmelidir, bu iş için atılması gereken adımlara öncülük etmelidir’ diye özellikle düşünüyorum.”