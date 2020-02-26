Diken

Yaramazlara biraz batar!

Suudi Arabistan: Elçiliği dinleyen Türkiye, neden Kaşıkçı’yı uyarmadı?

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, İstanbul’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde 2 Ekim 2018’de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, cinayetin işlendiği konsoloslukta ortam dinlemesi yaptığı öne sürülen Türkiye tarafından, öldürüleceğinden haberi varsa neden önceden uyarılmadığını sordu.

Adil el Cubeyr, program sırasında. Fotoğraf: DW

Deutsche Welle’nin ‘Conflict Zone’ programında Tim Sebastian’ın konuğu olan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, İstanbul’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruları yanıtladı.

Reklam

DW Türkçe’nin haberine göre, başkonsolosluktaki cinayetin emrini Suudi Arabistan yönetiminin vermediğini yineleyen Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürenlerin ‘yetkilerini aştığını’ söyledi.

Başkonsoloslukta Türkiye tarafından ortam dinlemesi yapıldığına atıfta bulunan Tim Sebastian, ses kayıtlarında cinayeti işleyenlerden birinin telefonda “Sizinkilere söyle, o iş tamam” dediğinin duyulduğunu hatırlataraka, Cubeyr’e üst düzey bir Suudi istihbarat yetkilisi olduğu belirtilen bu kişinin kiminle konuştuğunu sordu.

Bu soruya “Bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Bilmiyorum” yanıtını veren Cubeyr, “Türklerin yaptığı dinlemeleri görmedim. Ama eğer Türkiye tüm bu bilgilere sahipse, böyle olduğuna inanıyorlarsa, neden bunları başkonsolosluğa gitmeden önce Cemal Kaşıkçı’ya vermediler?” diye sordu.

Reklam

Kaşıkçı’nın öldürüldüğü 2 Ekim 2018 tarihinde başkonsoloslukta yaşananları ‘hata’ olarak niteleyen Cubeyr, Suudi Arabistan’dan İstanbul’a giderek cinayeti işlediği tahmin edilen ve kamuoyunda ‘suikast timi’ olarak adlandırılan ekibin Türkiye’ye bu amaçla gitmediğini savundu.

Cubeyr, “Onunla konuşmaya gittiklerini düşünüyorum. Suudi Arabistan’a dönmesi için ikna etmek istiyorlardı. Ama bir şeyler korkunç biçimde yanlış gitti ve bir kavga çıktı ve öldürüldü” dedi.

DW sunucusu Sebastian’ın “Yanında kemik testeresi olan bir otopsi uzmanıyla gittiler” demesi üzerine Cubeyr, “Bundan haberim yok. Bundan haberim yok” ifadesini kullandı.

Cubeyr, Kaçıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu ise bilmediğini belirterek, “Cesedi yerel bir işbirlikçinin yok ettiğini söylediler” dedi.

Sebastian’ın tekrar cesedin nerede olduğunu sorması üzerine “Bilmiyorum” diyen Cubeyr, “Sorgu sırasında sorulmadı mı?” sorusuna ise “Ben savcı değilim. Biz dış politika yaparız. Cezai soruşturmayı bilmeyiz” yanıtını verdi.

Cemal Kaşıkçı’nın mezar taşı yok ama öldürüldüğü İstanbul’da artık anıt taşı var

Selman: Kaşıkçı cinayetinde sorumluluk kabul ediyorum; talimatı ben vermedim

Suudi prens: Benim yönetimimde olduğu için Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğum var


Türkiye’nin talebi üzerine Kaşıkçı cinayeti şüphelileri için kırmızı bülten çıkarıldı

BM’nin Kaşıkçı raporunun ardından Beştepe: Katiller Türkiye’ye iade edilmeli

BM’nin Kaşıkçı raportörü daha fazla bilgi bekliyor: Türkiye’de hayal kırıklığına uğradı

Kaşıkçı cinayeti: BM raportörü Suudi başkonsolosluğuna alınmadı

Sermaye, Kaşıkçı cinayetini unuttu bile: Suudiler Davos’ta ‘şov’ yaptı

Kaşıkçı cinayeti: Türkiye, iki Suudi yetkili için yakalama kararı çıkardı

CIA’in Kaşıkçı tespitlerini dinleyen ABD’li senatörler veliaht prensini suçladı

CIA’den ikinci tespit: Selman, Kaşıkçı cinayeti öncesi ekip liderine mesaj attı

Pompeo’dan Kaşıkçı yorumu: Suudi prens ile cinayet arasında doğrudan bağ yok

Riyad: Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez

Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan beş şüpheli için idam istedi

Çavuşoğlu’na göre Kaşıkçı’da uluslararası soruşturma şart: Kapatmak olmaz

Erdoğan duyurdu: Kaşıkçı’ya dair ses kayıtları ABD dahil dört ülkeye verilmiş

Al Jazeera: Kaşıkçı kimyasalla yok edildi, kanıtlar rezidansta bulundu

İddia: Kanalizasyon şebekesinde Kaşıkçı’nın izine rastlandı

Kılıçdaroğlu’na göre iktidar gözetiminde: Kaşıkçı’nın katilleri VIP’ten çıkıp gitti

Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili paylaşmadığımız deliller var

Erdoğan, WP’ye yazdı: Kral’ın Kaşıkçı’yı öldürme emri verdiğine hiç inanmadım

‘Yetkililer’e göre Kaşıkçı’nın cesedi gömülü değil: Asitle eritilmiş olabilir

ABD: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yanıt bekleyen daha çok sorumuz var

Savcılık: Kaşıkçı konsolosluğa girer girmez boğuldu, cesedi parçalandı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...