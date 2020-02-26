Suudi Arabistan: Elçiliği dinleyen Türkiye, neden Kaşıkçı’yı uyarmadı?

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, İstanbul’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde 2 Ekim 2018’de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, cinayetin işlendiği konsoloslukta ortam dinlemesi yaptığı öne sürülen Türkiye tarafından, öldürüleceğinden haberi varsa neden önceden uyarılmadığını sordu.

Adil el Cubeyr, program sırasında. Fotoğraf: DW

Deutsche Welle’nin ‘Conflict Zone’ programında Tim Sebastian’ın konuğu olan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, İstanbul’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruları yanıtladı.

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DW Türkçe’nin haberine göre, başkonsolosluktaki cinayetin emrini Suudi Arabistan yönetiminin vermediğini yineleyen Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürenlerin ‘yetkilerini aştığını’ söyledi.

Başkonsoloslukta Türkiye tarafından ortam dinlemesi yapıldığına atıfta bulunan Tim Sebastian, ses kayıtlarında cinayeti işleyenlerden birinin telefonda “Sizinkilere söyle, o iş tamam” dediğinin duyulduğunu hatırlataraka, Cubeyr’e üst düzey bir Suudi istihbarat yetkilisi olduğu belirtilen bu kişinin kiminle konuştuğunu sordu.

Bu soruya “Bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Bilmiyorum” yanıtını veren Cubeyr, “Türklerin yaptığı dinlemeleri görmedim. Ama eğer Türkiye tüm bu bilgilere sahipse, böyle olduğuna inanıyorlarsa, neden bunları başkonsolosluğa gitmeden önce Cemal Kaşıkçı’ya vermediler?” diye sordu.

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Kaşıkçı’nın öldürüldüğü 2 Ekim 2018 tarihinde başkonsoloslukta yaşananları ‘hata’ olarak niteleyen Cubeyr, Suudi Arabistan’dan İstanbul’a giderek cinayeti işlediği tahmin edilen ve kamuoyunda ‘suikast timi’ olarak adlandırılan ekibin Türkiye’ye bu amaçla gitmediğini savundu.

Cubeyr, “Onunla konuşmaya gittiklerini düşünüyorum. Suudi Arabistan’a dönmesi için ikna etmek istiyorlardı. Ama bir şeyler korkunç biçimde yanlış gitti ve bir kavga çıktı ve öldürüldü” dedi.

DW sunucusu Sebastian’ın “Yanında kemik testeresi olan bir otopsi uzmanıyla gittiler” demesi üzerine Cubeyr, “Bundan haberim yok. Bundan haberim yok” ifadesini kullandı.

Cubeyr, Kaçıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu ise bilmediğini belirterek, “Cesedi yerel bir işbirlikçinin yok ettiğini söylediler” dedi.

Sebastian’ın tekrar cesedin nerede olduğunu sorması üzerine “Bilmiyorum” diyen Cubeyr, “Sorgu sırasında sorulmadı mı?” sorusuna ise “Ben savcı değilim. Biz dış politika yaparız. Cezai soruşturmayı bilmeyiz” yanıtını verdi.