Suudi Arabistan: Dammam kentindeki çatışmada iki terörist öldürüldü

Suudi Arabistan, ülkenin Basra Körfezi kıyısında, petrol rafinerilerinin de bulunduğu ihracat limanı Dammam kentindeki bir silahlı saldırı üzerine başlayan çatışmada ‘iki teröristin öldürüldüğünü’ açıkladı.

Reuters’in haberine göre, Dammam’ın bir mahallesinde yapılan silahlı saldırı sonrası, güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu çatışma çıktığı bildiriliyor.

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#Breaking | Two wanted criminals were killed on Wednesday in a security operation in #SaudiArabia’s #Dammam, according to an Al Arabiya correspondent. pic.twitter.com/TSy6t7lS8s https://t.co/4CEEwnCobE — Atlantide (@Atlantide4world) December 25, 2019

Suudi devlet televizyonu el-Ahbariye, ‘Aranan iki teröristin güvenlik kuvvetleriyle girdikleri çatışma sonrası öldürüldüğünü’ duyurdu. Ancak, televizyon, söz konusu ‘teröristlerin’ kimliği ve hangi örgüt ile bağlantılı olduklarına ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.