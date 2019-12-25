Suudi Arabistan: Dammam kentindeki çatışmada iki terörist öldürüldü

Suudi Arabistan, ülkenin Basra Körfezi kıyısında, petrol rafinerilerinin de bulunduğu ihracat limanı Dammam kentindeki bir silahlı saldırı üzerine başlayan çatışmada ‘iki teröristin öldürüldüğünü’ açıkladı.
Reuters’in haberine göre, Dammam’ın bir mahallesinde yapılan silahlı saldırı sonrası, güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu çatışma çıktığı bildiriliyor.
Suudi devlet televizyonu el-Ahbariye, ‘Aranan iki teröristin güvenlik kuvvetleriyle girdikleri çatışma sonrası öldürüldüğünü’ duyurdu. Ancak, televizyon, söz konusu ‘teröristlerin’ kimliği ve hangi örgüt ile bağlantılı olduklarına ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.