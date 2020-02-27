Suudi Arabistan ‘corona’ nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı

Suudi Arabistan, ‘corona’ salgını sebebiyle umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan’a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir.”
Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından dünya çapında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 797’ye ulaştı.