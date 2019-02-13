Suudi Arabistan, AB’nin ‘kara listesi’ne alındı

Avrupa Komisyonu, Suudi Arabistan’ı terörün finansmanı ve kara para aklamayla mücadelede başarız ülkeler listesine aldı. Kararname niteliğindeki liste yasalaştıktan sonra Avrupa Birliği (AB) sınırları içindeki bankalar Suudi Arabistan’dan gelen ödemelerde ek kontroller yapmak zorunda kalacak.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Komisyonu, terör finansmanı ve para aklama faliyetleriyle mücadeledeki yetersizlikleriyle birliğe tehdit oluşturan ülkeler listesini güncelleyerek Suudi Arabistan ve Panama’yı da ekledi.

Reklam

23 ülkenin bulunduğu güncel liste şöyle: Afganistan, Amerikan Samoası, Amerikan Virgin Adaları, Bahama Adaları, Botswana, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Kuzey Kore, Libya, Nijerya, Panama, Pakistan, Porto Riko, Samoa, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Trinidad ve Tobago, Tunus, Yemen.

Bu listeye giren ülkelerin itibarları zarar görüyor, ayrıca AB’yle finansal ilişkileri karmaşıklaşıyor. AB’de faliyet gösteren bankalar, listedeki ülkelerden yapılan ödemelerde AB’nin para aklamayla mücadele düzenlemelerine tabii olmaları nedeniyle ek kontroller yapıyor.

Reklam

Komisyonun karapara aklamayla mücadelede uluslararası standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) yaptığı çalışmaları da göz önünde bulundurarak yayınladığı ‘kanun hükmünde kararname’ niteliğindeki liste önce Avrupa Parlamentosu’na ve Avrupa Konseyi’ne gönderilecek. Bir ay içinde de (ek bir ay uzatma olasılığı da var) onaylanacak. Onaylandıktan sonra karar resmi gazetede yayınlanacak ve yayınlanmasından itibaren 20 gün içinde yürürlüğe girecek.