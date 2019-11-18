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Yaramazlara biraz batar!

Süt sağma makinesiyle kaçak rakı üretimine operasyon

Adana’da süt sağma makinesiyle damıtılarak kaçak rakı yapılan işyerine yönelik operasyonda 418 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İHA’nın haberine göre ekipler Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bir işyerinde kaçak rakı imal edildiği bilgisine ulaştı.

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Polis, baskında süt sağma makinesiyle damıtma işlemi yapılarak kaçak rakı imal edildiğini belirledi.

Aramada 418 litre damıtılmış içime hazır kaçak rakı, 25 litre etil alkol, bir elektronik dengeleyici volt amper cihazı, bir rakı imalat makinesi, 22 kilogram anason tohumu, 52 viski şişesi kapüşonu, 25 çeşitli marka ve ebatlarda boş rakı şişesi, beş adet beş litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili A.Ç. ve R.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar emniyete götürülürken kaçak rakılar imha edildi.

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