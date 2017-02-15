Süt izni sırasında ‘performans yetersizliği’ gerekçesiyle işten çıkarılan bankacı davayı kazandı

İzmir’de süt izni kullandığı sırada ‘performans yetersizliği’ gerekçesiyle işten çıkarılan bankacı, işe iade davasını kazandı.

Özel bir bankanın Üçkuyular şubesinde çalışan Evla Fazlı, 2016 yılı başında doğum yaptıktan sonra süt iznine ayrıldı. Ancak banka, Fazlı’yı 24 Haziran 2016’da ‘performans yetersizliği’ gerekçesiyle işten çıkardı.

Fazlı, İzmir 8’inci İş Mahkemesi’ne dava açarak işe iadesini istedi.

Başka hamileleri de işten çıkarmışlar

Avukat Emre Sümer imzalı dilekçede özetle şöyle dendi: “Davalı banka, müvekkilimin hamile olduğu dönemde dahi hamile işçilerin yasal sınırların üstünde çalıştırılmasından dolayı, başka bir çalışan tarafından Çalışma Müdürlüğü’ne şikayet edildi. Müvekkilim tabi olduğu iş sözleşmesi performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek, sona erdirilmiştir. Müvekkilimin performans düşüklüğü hiçbir zaman olmamıştır. Her zaman beklentinin üzerinde performans göstermiş olup, yöneticileri tarafından da takdir edilmiştir. Banka son dönemde müvekkilin iş akdinin sona ermesine neden olan aynı ya da benzer sebeplerle çok sayıda çalışanın iş akdine son vermiştir.”

Davayı kazandı

Mahkeme ilk duruşmada Fazlı’yı haklı bularak feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, işsiz kaldığı dört aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesine karar verdi.

‘Karar emsal olacak’

Fazlı’nın Avukatı Emre Sümer şunları kaydetti: “Mahkeme doğru bir karar verdi. Banka müvekkilimin haksız yere iş akdinin feshine karar verdi. Mahkeme de bunun yasal olmadığını ve işe iadesi yönünde emsal teşkil edecek bir karar verdi. Bu karar aynı şekilde mağdur olan kişilere örnek olacak bir karar. Bu tür davaları olan çekinmeden dava açabilir.”

Banka avukatı Ahmet İrez karara itiraz edip üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.