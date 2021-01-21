‘Süt banyosu’ndan sonra ‘dönerle dans’: Maskesiz ağzına götürdüğü ürünü paketledi

Hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video tepkiye neden oldu.

Fotoğraf: DHA

TikTok uygulamasın üzerinden paylaşılan videoda, hazır döner üreten işletmede çalışan iki kişinin bir yandan çalan şarkıya eşlik ederken bir yandan da maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.

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Çalışanlardan birinin paketlediği eti ağzına götürdüğü anlar da videoda yer aldı.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, şu ifadeleri kullandı: “Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor. Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak.”

Geçen yıl da Konya’daki süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ yapıp TikTok’ta paylaşan iki çalışan bir süre tutuklu kalmıştı. Sıvının deterjan olduğunu öne süren çalışanlardan biri, “Kazana iç çamaşırlarıyla girdim” savunması yapmıştı.