‘Süt banyosu’nda ‘yüreklere su serpen’ gelişme: İç çamaşırlarıyla girmiş!

Konya’daki süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ yapıp TikTok’ta paylaşan iki çalışan ifadelerinde sıvının süt olmadığı iddiasını sürdürdü, banyo yapan kişi ‘iç çamaşırlarıyla girdim’ savunması yaptı.

Benefit Hayvancılık’a ait süt toplama merkezinde Uğur Turgut bir teknede Emre Sayar’ın ‘süt banyosu’ yaptığını gösteren video paylaşmış, sonradan silse de video kısa süre içinde yayılmıştı.

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İşyerinin faaliyetine son verilmiş, ‘süt banyosu’ olayına karışanlar hakkında işlem başlatılmış, Turgut ve Sayar tutuklanmıştı.

Şüpheliler kendilerini ilk ifadelerinde “O süt değildi, kazanları yıkadığımız deterjandı” diye savunmuştu.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre Emre Sayar ifadesinde olayı şöyle anlattı: “O gün süt toplama merkezindeki soğutma tanklarını temizliyordum. Depo görevlisi Uğur Turgut yanıma gelerek ‘Dezenfektan kazanının içine gir de bir video çekelim’ dedi. Önce kabul etmedim ancak Uğur ile samimi olduğumuz için kabul ettim. Dezenfektan teknesine sıcak su dökerek tekneyi hazırladım. Üzerimdeki kıyafetleri çıkardım. İç çamaşırlarımla teknenin içerisine girdim. Uğur da telefonu ile beni videoya aldı. Uğur’a ‘Sakın bir yerde paylaşma’ demiştim. Uğur da ‘Tamam’ demişti. 5 Kasım’da tanıdıklarım beni arayarak internette videomu gördüklerini söyleyince videonun paylaşılmış olduğunu anladım. Sonra Uğur beni aradı. ‘Polis bizi çağırıyor’ dedi. Ben kesinlikle süt ile banyo yapmadım. Dezenfektan teknesinde süt lekesi kalmış sıcak su ile banyo yaptım. Süt tankları zaten -4 derece olur ve içine girilemez.”

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Soruşturmada banyo yapılan kazanda süt mü yoksa dezenfektan mı olduğuna dair bilirkişi raporu da alınacak.