‘Süt banyosu’nda ilk ifade: Detarjandı

Konya’daki süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ yapıp TikTok’ta paylaştıktan sonra hakkında işlem başlatılan çalışan, ilk ifadesinde maddenin süt olmadığını iddia etti.

Uğur Turgut isimli kişi, sosyal medya platformu TikTok’taki hesabında, Konya’daki Benefit Hayvancılık’a ait süt toplama merkezinde bir teknede ‘süt banyosu’ yaptığını gösteren video paylaştı. Turgut tepki çekince videoyu sildi.

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Videonun gündem olmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘halk sağlığı ve gıda güvenliği’nin hiçe saydığını belirterek olay yerine ekip gönderdi.

Benefit Hayvancılık da Facebook’taki açıklamasında videoyu çeken kişinin işten atıldığını ve yasal işlem başlatıldığını belirterek, ‘temel hedefin itibarsızlaştırma olduğunu’ savundu.

İşyerinin faaliyetine son verildi ve ‘süt banyosu’ olayına karışanlar hakkında işlem başlatıldı.

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Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre soruşturma kapsamında, banyo yapan Uğur Turgut ile görüntüleri çekip paylaşan Emre Sayar polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, “O süt değildi, kazanları yıkadığımız detarjandı” dediği öğrenildi.

Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 185’inci ‘İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir’ maddesi kapsamında işlem yapılacak.