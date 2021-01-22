‘Süt banyosu’na 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Konya’da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anların görüntülerini paylaşan arkadaşı Uğur Turgut için ‘zehirli madde katma’ suçundan ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Benefit Hayvancılık’a ait süt toplama merkezinde Uğur Turgut bir teknede Emre Sayar’ın ‘süt banyosu’ yaptığını gösteren video paylaşmış, sonradan silse de video kısa süre içinde yayılmıştı.

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Tutuksuz yargılanan iki sanık, ifadelerinde sıvının süt olmadığını iddia etmiş, banyo yapan kişi ‘iç çamaşırlarıyla girdim’ savunması yapmıştı.

Konya başsavcılığınca iki sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, iki sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddesi gereğince ‘içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek’ suçundan ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

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‘Sütün içeriğini bozdu’

Sanık Emre Sayar’ın vücudunu sokup sütün içeriğini bozduğuna işaret edilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi: “Olay tarihinde şüpheli Uğur T.’nin, Emre S.’den süt kazanının içine girmesini istediği ve bu şekilde video çekeceğini söylediği, Emre S.’nin kazan içine bir miktar sıcak su doldurduktan sonra bir miktar da iş yerinde bulunan sütten eklediği tespit edildi. Emre S.’nin ardından üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla kazana girdiği, bu esnada Uğur S.’nin de video kaydı aldığı, Emre S’nin bir süre sonra kazandan çıkarak içindeki sıvıyı kazanın vanasını açmak suretiyle yere boşalttığı, Uğur S.’nin çektiği görüntüleri TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaştığı anlaşılmaktadır.”

Sanıkların, soruşturma aşamasında verdikleri beyanlarda eylemi ‘şaka’ amaçlı yaptıklarını öne sürdükleri de iddianamede yer aldı.