‘Süt banyosu’ yapıp TikTok’ta paylaştı

Konya’daki bir süt toplama merkezinde çalışan bir kişinin, işletmede ‘süt banyosu’ yaptığına dair görüntüler internette yayıldı. Çalışan kovuldu, bakanlık devreye girdi.
Uğur Turgut isimli kişi, sosyal medya platformu TikTok’taki hesabında, Konya’daki Benefit Hayvancılık’a ait süt toplama merkezinde bir kazanda ‘süt banyosu’ yaptığını gösteren video paylaştı. Turgut tepki çekince videoyu sildi.
Videonun gündem olmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘halk sağlığı ve gıda güvenliği’nin hiçe saydığını belirterek olay yerine ekip gönderdi.
Benefit Hayvancılık da Facebook’taki açıklamasında videoyu çeken kişinin işten atıldığını ve yasal işlem başlatıldığını belirterek, ‘temel hedefin itibarsızlaştırma olduğunu’ savundu.