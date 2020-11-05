‘Süt banyosu’ yapıp TikTok’ta paylaştı

#Konya’daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir.



Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.