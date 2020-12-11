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Yaramazlara biraz batar!

‘Süt banyosu’ soruşturmasında ‘banyodakilerin’ avukatından takipsizlik başvurusu

Konya’da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anların görüntülerini paylaşan arkadaşı Uğur Turgut’un avukatı Ahmet Kaya, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Benefit Hayvancılık’a ait süt toplama merkezinde Uğur Turgut bir teknede Emre Sayar’ın ‘süt banyosu’ yaptığını gösteren video paylaşmış, sonradan silse de video kısa süre içinde yayılmıştı.

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Başlatılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, 12 Kasım’da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu.

İki çalışan ifadelerinde sıvının süt olmadığı iddiasını sürdürdü, banyo yapan kişi ‘iç çamaşırlarıyla girdim’ savunması yapmıştı.

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