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Yaramazlara biraz batar!

‘Süt banyosu’ sonrası ‘soğuk duş’: Para cezası, faaliyetten men, suç duyurusu…

Konya’daki süt toplama merkezinde çalışan bir kişinin, işletmede ‘süt banyosu’ yaptığına dair görüntüler internette yayıldı. Çalışan kovuldu, bakanlık devreye girdi.

Uğur Turgut isimli kişi, sosyal medya platformu TikTok’taki hesabında, Konya’daki Benefit Hayvancılık’a ait süt toplama merkezinde bir teknede ‘süt banyosu’ yaptığını gösteren video paylaştı. Turgut tepki çekince videoyu sildi.

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Videonun gündem olmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘halk sağlığı ve gıda güvenliği’nin hiçe saydığını belirterek olay yerine ekip gönderdi.

Benefit Hayvancılık da Facebook’taki açıklamasında videoyu çeken kişinin işten atıldığını ve yasal işlem başlatıldığını belirterek, ‘temel hedefin itibarsızlaştırma olduğunu’ savundu.

İşletmeye giden Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, denetimlerin ardından işyerinin faaliyetine son verildiğini belirterek şunları söyledi: “Arkadaşlarımız denetimlerini yaptılar. İnsan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilen firmaya, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Var olan sütlerin imhasını ve işletme belgesinin iptalini de gerçekleştireceğiz.”

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Fotoğraf: AA

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kontrollerin ardından işyerini mühürledi.

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