‘Süt banyosu’ sanıkları tahliye edildi

Konya’da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu görüntülerinin yayınlanmasının ardından tutuklanan Emre Sayar (23) ile Uğur Turgut (31), tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Konya Ticaret Odası’nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde 100 bin sermayeli iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık, sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar’ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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6 Kasım’da hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi’ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi.

Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi, işletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek mühürlenip kapatıldı.

Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanun gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

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Firma yetkilileri ise olayın bir komplo olduğunu ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu öne sürüp, iki işçiyi işten çıkartarak, işçiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı iki işçi hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Sayar ve Turgut, 7 Kasım’da sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İşçilerden Sayar, ifadesinde görüntüleri iki hafta önce çektiklerini ve Uğur Turgut’un kazanın içine girip banyo yapmasını söylemesi üzerine içinde dezenfektan bulunan kazana girip banyo yaptığını, Turgut’un görüntüleri çektiğini, bu sırada iç çamaşırının üzerinde olduğunu söyledi.

Bir yıldır süt toplama sorumlusu olarak çalıştığını belirten Turgut da kazanın içindekinin dezenfektan olduğunu, şaka için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.

Türk Ceza Kanunu’nun, “İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir” ifadelerini içeren 185’inci maddesi uyarınca tutuklanan iki işçi, dün avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.