Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Susuz gölde balıkçılar


 

 

Bolivya’da suyun neredeyse hiç kalmadığı Poopo Gölü’nde iki balıkçı ve sandalları. (REUTERS/David Mercado)

SON HABERLER

Darbecilikten yargılanan albay: Kalkışma sınırlı ve kontrollüydü

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay’da yaşananlara ilişkin davada ifade veren eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, darbe girişiminde kritik noktalardan biri olan Akıncı Üssü’ne yemeğe gittiğini savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...