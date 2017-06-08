Susuz gölde balıkçılar

Bolivya’da suyun neredeyse hiç kalmadığı Poopo Gölü’nde iki balıkçı ve sandalları. (REUTERS/David Mercado)
Yaramazlara biraz batar!
Birleşmiş Milleler (BM), IŞİD’in askeri yapısında değişikliğe gittiğini ve Suriye ile Irak dışındaki saldırılara daha fazla odaklandığını açıkladı.
İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte tutuklanan öğretmen Semih Özakça, cezaevinden bir mektup kaleme aldı.
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay’da yaşananlara ilişkin davada ifade veren eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, darbe girişiminde kritik noktalardan biri olan Akıncı Üssü’ne yemeğe gittiğini savundu.
Yapılan bir araştırma, ilk insanın tahmin edilenden 100 bin yıl daha önce var olduğunu ortaya koydu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve İran’dan yardım talep eden Katar’ı ‘krizde yeni bir sayfa açmak’la suçladı.